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للمساعدة في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

ميزة فى إنستجرام لمنعك من استمرار التصفح

20 كانون أول / ديسمبر 2021 08:30

ميزة فى إنستجرام لمنعك من استمرار التصفح
ميزة فى إنستجرام لمنعك من استمرار التصفح

أصدر إنستجرام ميزات تتعامل مع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، فمن السهل قضاء ساعات على التطبيق من خلال التمرير عبر الشاشة، ولهذا السبب قدم إنستجرام ميزتين للمساعدة في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي: "Take a Break" و"Daily Limit"، تشجع كلتا الميزتين المستخدمين على التوقف عن استخدام التطبيق بعد فترة زمنية محددة وكسر دورة التمرير.
 
ولا تتوفر ميزة Take a Break إلا على iPhone، ولكن يمكنك إعداد "Daily Limit" على كل من iPhone وAndroid، وإليك كيفية إعداد ميزة Take a Break وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 
سوف يذكرك تطبيق Take a Break بالتوقف عن استخدام التطبيق بمجرد استخدامه لفترة طويلة دون إغلاقه.
 
1. افتح انستجرام واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.
 
2. اضغط على الأسطر الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، ثم اضغط فوق نشاطك.
 
3. في علامة التبويب "الوقت"، ضمن "إدارة وقتك"، اضغط فوق "تعيين تذكير" لأخذ فترات راحة.
 
4. اختر مدى السرعة التي تريد أن تظهر بها التذكيرات، أي إن كان بعد 10 دقائق، أو بعد 20 دقيقة، أو بعد 30 دقيقة، ثم اضغط فوق تم.
 
إذا أبقيت التطبيق مفتوحًا لفترة طويلة دون أي فواصل، فسيظهر تذكيرك.
 
 

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