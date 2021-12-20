وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بمجمع الشفاء تنفذ فعالية للرعاية الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتصدر جودة الخدمات التمريضية في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: إدارة سجن "الدامون" تُنكّل بالأسيرات وتعزل 3 منهن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ قياسات أربعة منازل في جنين تمهيداً لهدمها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة أولية: متحور "أوميكرون" أقل بطشاً بالرئتين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة اسبانيا: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام قادش وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: منخفض جوي عميق وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

بمنحة مقدمة من UNDP

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

20 كانون أول / ديسمبر 2021 09:11

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات
الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

غزة- الرأي

قالت دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات  في وزارة الصحة، إنها وفرت أجهزة ومعدات طبية عبر منحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، لكلا من قسم عمليات الولادة بمجمع الشفاء الطبي وقسم عمليات مستشفى الأوروبي.


وأوضح هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية، أن تلك الاجهزة تعد من الأصناف الأساسية في أقسام العمليات والتي تعاني نقصا في أقسام العمليات في المستشفيات.


ووجه أ. حمادة شكره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP على دعمه واستجابته لاحتياجات أقسام العمليات في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا الى أن هناك المزيد من هذه الأصناف في الأيام المقبلة.

269429619_636470210827252_234393356718597398_n الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟