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الاحتلال يقرر بهدم منزلين بالسيلة الحارثية بجنين

20 كانون أول / ديسمبر 2021 09:25

الاحتلال يقرر بهدم منزلين بالسيلة الحارثية بجنين
الاحتلال يقرر بهدم منزلين بالسيلة الحارثية بجنين

جنين- الرأي

قررت قوات الاحتلال  الإسرائيلي هدم منزلين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين،  وهما لذوي الأسيرين  الشقيقين غيث وعمر جرادات ومنزل الأسير محمد جرادات.

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر جرادات ، بعد أن نشرت القناصة على أسطح المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات ، قبل أن تقوم بأخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين غيث وعمر، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات.

وتزعم سلطات الاحتلال بأن الشقيقين غيث وعمر نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" شمال نابلس قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر امس الأحد.

وذكرت عائلة جرادات أن الجنود احتجزوهم وأبلغوهم أن الهدم سينفذ خلال أيام، لذلك وبعد انسحاب الاحتلال تم إخلاء المنزلين.

وشهدت البلدة موجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، حيث هب مئات الشبان من مدينة ومخيم وبلدات جنين للسيلة الحارثية مستخدمين الدراجات النارية والمركبات.

واستمرت المواجهات عدة ساعات وتخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على الدوريات، وبعد انسحابها نصبت القوات كمائن وحواجز حول البلدة لاعتقال الشبان الذين حضروا من مناطق جنين لمؤازرة أهالي السيلة.

وأعلنت مجموعات الإرباك الليلي استهداف الاحتلال، بإلقاء عبوات ناسفة على دورياته بشكل مباشر.

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