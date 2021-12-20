مجمع ناصر الطبي يتصدر جودة الخدمات التمريضية في أقسام الطوارئ

غزة- الرأي

تصدر مجمع ناصر الطبي جودة الخدمات التمريضية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية بغزة، بعد ظهور نتيجة تقييم الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة لمستشفيات قطاع غزة في جودة الخدمات التمريضية وتوثيق العلامات الحيوية في أقسام الطوارئ العامة.



وتصدر مجمع ناصر الترتيب بنسبة 92% بناء على الأرقام والإحصائيات التي يتم رفعها بشكل يومي الى وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحالات المرضية وتوثيق العلامات الحيوية لها.



وتوجه مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي أ.بسام مسلم بالتهنئة الى ممرضي قسم الطوارئ على هذا الإنجاز الذي يدل على مدى الجهد والبذل والإخلاص في العمل.

وأثنى أ.مسلم على جهود ممرضي قسم الطوارئ في التعامل مع المريض واستقباله والقيام بفحص العلامات الحيوية له والتي تعكس وضعه الصحي العام والمتمثلة بقياس الضغط والنبض والحرارة وتشبع الأكسجين بالدم ومعدل التنفس.



من جانبه، توجه د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر الى أ.بسام مسلم مدير التمريض وأ.هاني بربخ مشرف تمريض قسم الطوارئ والحكيم فرج ابو الحصين رئيس قسم تمريض الطوارئ وكادر التمريض على مجهوداتهم في رفع شأن المجمع والوصول الى هذه المرتبة المشرفة، متمنيا لهم دوام التقدم والتميز.