الصحة النفسية بمجمع الشفاء تنفذ فعالية للرعاية الذاتية

غزة- الرأي

عقدت وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي بمجمع الشفاء الطبي، فعالية عمل حول " الرعاية النفسية الذاتية للكوادر الطبية " للعاملين بقسم العناية المركزة، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية.

و أوضح د. فتحي مكي مدير وحدة الصحة النفسية بالمجمع، أن الفعالية تأتي في إطار استمرار الفعاليات والنشاطات المستمرة والمشتركة بين الوحدة ومركز علاج العقل والجسم، والتي شملت عدة أقسام في المجمع.

كما وقدم د. مكي شكره لفريق الدعم النفسي بالمجمع وللمنشطين بمركز علاج العقل والجسم، لجهودهم العظيمة التي يبذلونها في سبيل تخفيف الضغط النفسي عن الكوادر العاملة.

