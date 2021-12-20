الطب الوقائي يتابع مأمونية خدمة التطعيمات بالمراكز الصحية

خان يونس- الرأي

بحث رئيس قسم التطعيمات بدائرة الطب الوقائي أحمد جنينة تذليل العقبات لضمان استمرار جودة ومأمونية التطعيمات، وذلك خلال لقائه بمدير صحة منطقة خانيونس د. تميم صقر ورئيس قسم الطب الوقائي بمحافظة خانيونس د غسان وهبة.



كما قام جنينة بالتأكد من سلامة اللقاحات وسلسلة التبريد الخاصة باللقاحات لضمان سلامتها.



وفي ذات السياق، أثنى جنينة على جهد الكوادر التمريضية في تقديم الخدمات الصحية اللازمة، وخاصة التطعيمات ضد كوفيد 19، جاء ذلك خلال لقائه مع مدير تمريض الرعاية الاولية نائلة المصري ومشرف تمريض محافظة خانيونس، ورؤساء تمريض العيادات.