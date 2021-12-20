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إدارة التمريض تجري دراسة ميدانية لتجويد الخدمة بأقسم الطوارئ

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:01

إدارة التمريض تجري دراسة ميدانية لتجويد الخدمة بأقسم الطوارئ
إدارة التمريض تجري دراسة ميدانية لتجويد الخدمة بأقسم الطوارئ

غزة- الرأي

أجرت الإدارة العامة للتمريض دراسة ميدانية شملت (2376) تذكرة في اقسام الطوارئ العامة وذلك بهدف رصد ومتابعة أداء الأطقم التمريضية العاملة في تلك الأقسام والتأكد من أخذ العلامات الحيوية وتوثيقها وتنفيذ الاجراءات العلاجية اللازمة للمريض، وذلك لتجويد الخدمة التمريضية المقدمة.


  من جانبه أكد د. خليل شقفة مدير عام التمريض بأن ادارته تولي اهتماما كبيرا في تحسين خدمات تمريض الطوارئ وأنه يوجد متابعة مستمرة من مدراء ومشرفي التمريض لرفع كفاءة الخدمة، مبينا استمرار إدارته بالعمل نحو التمريض التخصصي والتجهيز لدبلوم تمريض الطوارئ مطلع العام القادم. 


بدوره، أكد د. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات بأن دائرته تسير بخطى راسخة نحو رفع مستوى كفاءة كوادر التمريض والخدمة التمريضية، مؤكدا أن فريقه سيكمل مهمته في تقييم طوارئ مستشفيات الاطفال والولادة.


واشار بأن أكملت إجراءاتها لإضافة سياسة ونظام متابعة جديد ومتكامل لخدمة المرضى المنومين في اقسام الباطنة والعنايات المركزة.

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