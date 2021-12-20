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وتُلقي القبض على المروجين

مكــافحة المخدرات بغزة تضبط "4310" حبة مُخدرة

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:04

15356_0مكــافحة المخدرات بغزة تضبط "4310" حبة مُخدرة
15356_0مكــافحة المخدرات بغزة تضبط

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات- قسم المراقبات في دائرة التحري المركزي بمحافظة غزة كميةً من الحبوب المخدرة قُدّرت بــ"4310" حبة مخدرة خلال مهمةٍ تفتيشية لمنازل اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة وتلقي القبض عليهم .

وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة:" إن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام، ضبطت "4300" حبة مخدرة من نوع "روتانا" بالإضافة إلى قطعة كبيرة من الحشيش، خلال المهمة التفتيشية الأولى لمنزل المدعو "ع.ب" بالمحافظة، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على المدعو "ع.ق" في نفس المنزل خلال المهمة".

وفي السياق ذاته، أوضح الرائد ناصر" أنه وخلال استكمال مهمة تفتيشية ثانية لمنزل المدعو "أ.ش" تم ضبط "10" حبات روتانا، وفرطة حشيش، لافتاً إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهم خلال المهمتين وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول" .

يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .

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