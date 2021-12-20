مجمع الشفاء يحتضن امتحان البورد الفلسطيني في اختصاص الباطنة

غزة- الرأي

احتضن مجمع الشفاء الطبي امتحان البورد في اختصاص الباطنة بالتعاون مع المجلس الطبي الفلسطيني.

وأوضح د. رأفت لبد استشاري ومدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء أن عدد الاطباء المتقدمين لامتحان البورد السريري من تخصص الباطنة "3" أطباء ، مبينا مدى الفائدة الكبيرة المترتبة على تدريب الاخصائيين في تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات.

وأشاد د. حسن خلف رئيس اللجنة العلمية لبرنامج تدريب الباطنة في المجلس الطبي الفلسطيني ، بمستوى أداء أطباءنا التعليمية في تخصص الباطنة ، مثنيا على ألية النظام والترتيب المسبق للحالات المرضية والتي ترتقي لمستوي الامتحان السريري .

واعتبر د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ، انعقاد امتحان بورد الباطنة تأكيد على الموقع الريادي الذي يشغله مجمع الشفاء ، ومستشفى الباطنة بوجه عام على خارطة التعليم الطبي الفلسطيني ، بتوافر البيئة المناسبة لصقل المهارات الطبية ورفع قدرات الطاقم الطبي لتعزيز الرعاية الصحية .

وتعتبر شهادة البورد الفلسطيني هي الشهادة العليا في فلسطين للتخصص في مجالات الطب المختلفة وهي تعادل شهادة الدكتوراه في البلدان الأخرى.