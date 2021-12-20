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مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الأندونيسى

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:26

مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الأندونيسى
مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الأندونيسى

غزة- الرأي

تفقد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات صباح اليوم، سير العمل بمستشفى الأندونيسى، برفقة مدراء دوائره.

وفى بداية لقائه بمدير المستشفى د.شوقى سالم ومجلس ادارته، هنأ د. صباح   الزملاء الناجحين بمسابقة مدير دائرة بوزارة الصحة، وناقش  ضرورة  جهوزية القسمين الطابقين الثاني والثالث بالمستشفى  بسعة ١٣٠سرير منها ١٥ عناية مركزة وغرفتي انترميديت وذلك كأقسام كوفيد بديلا عن المستشفى التركي .

 وأكد على ضرورة  اتباع آلية النقل الآمن ، وكذلك اعادة تأهيل قسم الفرز التنفسي بالمستشفى وآلية التفويج فيها.

كما وتفقد   سير العمل بمركز نورة الكعبي للغسيل الكلوي، و قام بجولة ميدانية لقسم الفرز بالمستشفى.

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