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" الاتصالات" تطلق البوابة الرقمية الموحدة للمعاملات الحكومية

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:31

وزارة الاتصالات تطلق البوابة الرقمية الموحدة للمعاملات الحكومية
وزارة الاتصالات تطلق البوابة الرقمية الموحدة للمعاملات الحكومية

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البوابة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية، وذلك بنسختها الاولى والتي ستوفر أكثر من 50 خدمة الكترونية موزعة على 10 وزارات ومؤسسات حكومية. وذلك كمرحلة أولى.


حيث اشارت الوزارة الى ان البوابة ستمكن المواطنين من تقديم الطلبات الخاصة بالمعاملات الحكومية وذلك بشكل سهل وميسر، حيث راعت الوزارة سهولة الوصول للخدمات الحكومية من خلال البحث السريع عن المعاملات او الجهات المقدمة او من خلال تصنيف المعاملات، بالإضافة الى مراعاة الشكل الجمالي لتصميم واجهات البوابة.


يشار الى ان البوابة مزودة بدليل متكامل للمعاملات الحكومية وذلك من اجل تعريف المستخدمين بالمعلومات الخاصة بكل خدمة حكومية، من حيث شروط ومتطلبات قبول الطلبات، والمدة اللازمة لإنجاز المعاملة وقيمة الرسوم المطلوبة، وغيرها من المعلومات.


ونوهت الوزارة الى ان خدمات البوابة الرقمية ستكون متاحة عبر الرابط التالي https://eportal.gov.ps  وستكون الاستفادة من الخدمات من خلال الدخول بواسطة نظام التسجيل الموحد الحكومي، حيث تعتمد البوابة على أحدث التقنيات والبرمجيات التي تضمن سلامة البيانات وتحفظ خصوصية المستخدمين.


كما توفر البوابة روابط الوصول السريع لمجموعة من المعاملات المتكاملة الخاصة بالمواطنين مثل "خدمة بياناتي" وخدمة المكتبة الرقمية، ودليل ارشادي حول الاستخدام الآمن للإنترنت، بالإضافة الى تقديم مقترحات او شكاوى تتعلق بالجهات الحكومية.


ونوهت الوزارة الى ان البوابة استقبلت وخلال فترة التشغيل التجريبي لها أكثر من 250,000 طلب الكتروني لمعاملات حكومية واستفادة من خدماتها أكثر من 200,000 مواطن.

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