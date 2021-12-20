"الحتة": الاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء باعتدائه على الأسيرات

غزة- الرأي

أكد المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن ما كشفته وسائل الإعلام من اعتداءات همجية وحشية على الأسيرات الفلسطينيات، يكشف مدى الوحشية والإجرام الذي تمارسه دولة الاحتلال عبر إدارة مصلحة سجونها كسياسة ممنهجة بحق الأسرى.

وأضاف الحتة بأن التفاصيل المنشورة حول الاعتداءات تكشف عن سادية ووحشية، منها على سبيل المثال لا الحصر: ضرب الأسيرات حتى يفقدن وعيهن ثم سحلهن وهن فاقدات الوعي بطريقة فظيعة، مضيفا "أن هذا الملف سيضاف للملفات التي نسعى من خلالها لإدانة الاحتلال، وملاحقة قادته المجرمين دوليا عبر المحكمة الجنائية الدولية."

وحمل المستشار الحتة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاعتداءات الإجرامية اللاإنسانية على أسيرات يقبعن في زنازين وأقفاص وليس لهن حول ولا قوة، معتبرا أن هذه الجرائم ضد الأسيرات تناقض أدنى الأخلاق الإنسانية، والقوانين والأعراف الدولية.

وطالب المستشار الحتة جميع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والمحلية بفضح جرائم هذا الاحتلال الفاقد لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتكثيف الضغط عليه عبر وسائلها المختلفة لضمان حماية الأسيرات والأسرى في معتقلات الاحتلال، وإطلاق سراحهن من معتقلات الاحتلال غير الشرعية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.