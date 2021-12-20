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ديوان المظالم يناقش مع مركز تأهيل وإصلاح طيبة قضايا مشتركة

20 كانون أول / ديسمبر 2021 12:51

ديوان المظالم يناقش مع مركز تأهيل وإصلاح طيبة قضايا مشتركة
ديوان المظالم يناقش مع مركز تأهيل وإصلاح طيبة قضايا مشتركة

غزة- الرأي

أجرت دائرة  حقوق الانسان بديوان المظالم  زيارة تفقدية لمراكز الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية  للاطلاع على سلامة الإجراءات القانونية المتبعة وفق القانون .

حيث كان في استقبال وفد ديوان المظالم مدير مركز تأهيل وإصلاح طيبة العقيد أحمد محمد نبهان وعدد من الضباط في المركز.

وناقش وفد ديوان المظالم خلال الزيارة بعض القضايا الخاصة بالنزلاء حيث أبدى مدير مركز تأهيل وإصلاح طيبة التعاون الكامل مؤكداً على الاستعداد التام لإنصاف كل متظلم له الحق في تظلمة.

وفي ذات الإطار اطلع الوفد على الملفات الخاصة ببعض النزلاء، وتم معاينة الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون، ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

يذكر أن وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل متابعة المظالم التي يتقدم بها النزلاء بالإضافة الي الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – واقتراح الحلول للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة .

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