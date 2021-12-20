اللواء صلاح: وصلنا مرحلة متقدمة من تعزيز شعور المواطنين بالأمن

غزة - الرأي:

أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن قطاع غزة وصل لمرحلة متقدمة من تحقيق شعور المواطنين بالأمن.

وقال اللواء صلاح: "إن مؤشرات ارتفاع نسبة شعور المواطنين في غزة بالأمن والأمان تُعطي دلالة مهمة، ونجتهد للحفاظ على هذه الحالة وتعزيزها".

جاء ذلك خلال حلقة إذاعية خاصة في موجة بث مُشتركة على جميع الإذاعات المحلية عشية الذكرى الـ 13 للعدوان (الإسرائيلي) على غزة عام 2008.

وكان المركز الفلسطيني للدراسات البحثية والمسحية قد نشر مؤخراً استطلاعاً للرأي حول نسبة إحساس المواطن بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في غزة 79‎%‎، فيما بلغت 51‎%‎ بالضفة.

الشرطة المجتمعية

وأوضح اللواء صلاح أن الشرطة تعمل على توثيق العلاقة مع المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، وتطمح لأعلى مستويات الشراكة في حفظ السلم الأهلي، وتطبيق مفهوم "الشرطة المجتمعية".

وأشار اللواء صلاح إلى أن الشرطة تُطبق مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب" قولاً وفعلاً، ومعنيون بتحسين وتجويد الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين.

وأضاف: "نستثمر في العنصر البشري الذي هو الأهم في منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال أثقل من الجبال في التضحية والفداء، ويتحلون بمسؤولية عالية في أداء واجبهم تجاه شعبهم".

وأكد أن منتسبو جهاز الشرطة سيكونون دائماً العون والملاذ الآمن لأبناء شعبنا، وفي خدمتهم وعند حسن ظنهم، مضيفاً "مكاتبنا مفتوحة على الدوام لاستقبال أية شكوى أو نصيحة من شأنها المساهمة في تجويد العمل داخل المؤسسة الشرطية".

إطار القانون

وفيما يتعلق بالشجارات العائلية، أوضح مدير عام الشرطة أنه يتم معالجتها في إطار القانون وروح القانون، مستطرداً "نراكم الجهود للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضبط الخارجين عن القانون".

ولفت إلى وجود آليات قانونية للرقابة على أداء المؤسسة الشرطية ومنتسبيها، وأنشأنا "ديوان مظالم" يتبع مباشرة لقيادة الشرطة ويختص في تلقي الشكاوى بحق أي تجاوز أو تقصير.

ووصف اللواء صلاح العلاقة بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان بـ"الممتازة"، منوهاً إلى أن جميع مراكز تقديم الخدمة مفتوحة أمام تلك المؤسسات وفق النظام والقانون.

الحوادث المرورية

وفي هذا السياق، أكد اللواء صلاح أن الشرطة تُشدد الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مشيداً بتجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بالإجراءات القانونية والسلامة على الطريق.

ونوه إلى أن حوادث السير في غزة في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفاً "لكننا آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع المواطنين أمام مسؤولياتهم في تجنب مخاطرها".

وفي معرض حديثه عن مكافحة الشرطة للمخدرات، اعتبر اللواء صلاح المخدرات آفة عالمية، وهي سموم تُزهق الأموال والمقدرات، مشيراً إلى تنفيذ الشرطة برامج مستمرة لمكافحة المخدرات لآثارها الخطيرة على المجتمع.

في سياق آخر، نفى مدير عام الشرطة وجود حالات تعذيب داخل المراكز والنظارات، مستدركاً "في حال ثبوت بعض حالات سوء المعاملة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبها".

الجرائم الإلكترونية

وبخصوص قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز، نبَّه اللواء صلاح إلى أن قيادة الشرطة تُتابع هذه القضايا بشكل مباشر، وتُولي الدائرة المختصة بذلك اهتماماً كبيراً وترفدها بالطاقات المختصة.

على صعيد منفصل، أشار اللواء صلاح إلى أن لدى الشرطة برامج لمكافحة ظاهرة التسول بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.