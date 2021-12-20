أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء.

وذكرت أن السفر سيكون للمتأخرين من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2021/43). "هنا"

كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/26). "هنا"

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 12/21: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 12/22: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 12/23: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (9+10).

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.