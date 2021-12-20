النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على الشراكة لتحقيق العدالة

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه وبحضور رئيس ديوانه المستشار محمد مراد، وفود المهنئين لسيادته بتوليه المنصب الجديد، حيث ضمت الزيارات، وفداً من المحامين، ووفد مجلس عائلة زعرب، ووفد من طلاب الدراسات العليا في تخصص القانون بجامعات القطاع، ووفد من جمعية الصيادين.



وأكد المستشار النحال خلال اللقاءات على أن أمن المجتمع وضمان استقراره، وتعزيز الحريات بين أفراده، وتبنّي إعادة الحقوق لأصحابها هو مسئولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين النيابة العامة وجميع مكونات ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن النيابة العامة وسّعت أدوارها نحو آفاق جديدة، استلهمت فيها أصالة المجتمع، واختارت أن تكون طرفاً فاعلاً في ريادة المسئولية المجتمعية.



بدورهم عبر الزوار عن شكرهم للنيابة العامة؛ لدورها الريادي والمسئول في حفظ الحقوق وإرساء العدالة، متمنين للنائب العام التوفيق والسداد وأن تكون المرحلة القادمة زاخرة بالتطوير والرفعة لقطاع العدالة وأن يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

