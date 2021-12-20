رئيس بلدية دير البلح يتفقد مشروع تمديد شبكات مياه و صرف صحي

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو سير العمل في مشروع تمديد شبكات مياه و صرف صحي في مناطق بوبع و المعني و البطة ، والاطلاع على نسبة الإنجاز بما يضمن الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المعدة مسبقاً.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بقطاع غزة بالتعاون مع مركز العمل التنموي "معاً"، وثمن جهود الطاقم الفني العامل بالمشروع وحرصهم على تذليل الصعاب وتنفيذ أعمال المشروع بالشكل المطلوب.



بدوره بين م.رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي أنه يتم من خلال المشروع تمديد شبكات مياه في مناطق بوبع و المعني بالاضافة الى خطوط صرف صحي في منطقة البطة، معرباً عن شكره لمصلحة مياه بلديات الساحل و مركز العمل التنموي "معاً" في توفير هذه المشاريع التي تلبي احتياجات المنطقة وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة الذي تسعى البلدية إليه بشكل مستمر. و اوضح ان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت 90% ، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 5000 نسمة .

