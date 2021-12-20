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هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء

وزارة الأسرى تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمة المسعورة بحق الأسيرات

20 كانون أول / ديسمبر 2021 01:40

وزارة الأسرى تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمة المسعورة بحق الأسيرات
وزارة الأسرى تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمة المسعورة بحق الأسيرات

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغرة،  إن ما يجري بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء من قبل إدارة السجون، يستوجب التحرك العاجل لوقف الهجمة المسعورة.

وحذرت الوزارة، من التداعيات الخطيرة لاستمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات، والاعتداء الذي تعرضت له الأسيرة إسراء غتيت من قبل قوات "النحشون"، والهجمة الشرسة التي يتعرضن لها الأسيرات كافة في هذه اللحظات.


وأوضحت أنه مازال التوتر قائما في سجون الاحتلال منذ يوم الخميس الماضي عقب الاعتداء على الأسيرات وعزل ممثلتهم باكير بالإضافة إلى الأسيرة دويكات، مشيرتاً أن هناك هجمة شرسة ممنهجة تشن الأن على الأسيرات وتوتر كبير يسود باقي السجون رفضاً للاعتداءات والعزل بحقهن. 


وأضافت أن الأسرى داخل سجون الاحتلال ممثلة بالهيئة العليا، ستخرج ظهر اليوم إلى الزنازين في إطار البرنامج النضالي لنصرة الأسيرات ومواجهة الهجمة الممنهجة لإدارة السجون، مطالبين الاحتلال بشكل فوري بكف يده عن الأسيرات والتراجع عن عدوانه بحقهنّ وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع عن الأسيرات.


وتتمثل خطوات الأسرى بالعصيان ورفض قوانين إدارة السجن، علمًا أنه وفي حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين ووقف الإجراءات التنكيلية بحقّ الأسيرات، سيكون هناك خطوات احتجاجية إضافية.
ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر بضرورة التحرك الفوري والعاجل بتوفير الحماية للأسيرات ووضع حد لممارسات إدارة سجون الاحتلال الانتقامية بحق الأسرى.

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