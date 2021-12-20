الاقتصاد تسجيل 42 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع.

حيث نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 177 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 21 محاضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وذكرت أن طواقهما سجلت 21 محاضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وبشأن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، أفادت أنها نظمت10 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات.



في حين نظمت دائرة القياس جولات تفتيشية على المكاييل بمحافظة رفح.

