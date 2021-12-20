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لتهنئته بالمنصب الجديد...

النائب العام يستقبل وفداً من نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:04

النائب العام يستقبل وفداً من نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة
النائب العام يستقبل وفداً من نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة

غزة- الرأي

أكد النائب العام  المستشار د. محمد النحال،  أن النيابة ستظل سنداً وداعماً رئيسياً لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص -من نقابات و جمعيات واتحادات- بتعاملها الإيجابي تجاه القضايا التي تخص أعضائها؛ تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفظاً للاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن النيابة العامة ترسم سياساتها لإسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات، عبر وضع سياسات إجرائية تنسجم مع البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تشديد حلقات الحصار على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد من نقابة تجار الألبسة، ممثلاً بنقيب التجار أ. عماد عبد الهادي، وأعضاء النقابة؛ لتهنئة سيادته بتوليه المنصب الجديد.

بدوره عبّر الوفد الزائر عن شكره للنيابة العامة؛ لدورها الريادي والمسئول في دعم وإسناد الاقتصاد الوطني، متمنين للنائب العام التوفيق والسداد، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

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