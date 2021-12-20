العدل: لجنة التفتيش على السجون تتفقد مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

تفقدت لجنة التفتيش على السجون مؤسسة الربيع للأحداث لمتابعة أوضاعها المعيشية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.



ويترأس اللجنة مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش على السجون الأستاذ أشرف المغاري وعضوية كل من أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني وكان بالاستقبال مدير مؤسسة الربيع الأستاذ معتز دغمش.



وقامت اللجنة بإبداء الملاحظات والمقترحات بشأن النزلاء وتفقد وضعهم القانوني داخل "مؤسسة الربيع" وذلك في سبيل تفعيل دور وزارة العدل في الوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.



كما تم التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مهام الوزارة بالسهر على شؤون العدالة وسيادة القانون في فلسطين.



ووضح رئيس لجنة التفتيش على السجون الهدف من الزيارة، وقامت اللجنة بالاطلاع على أوضاع النزلاء الأحداث المعيشية داخل المؤسسة بالمقارنة مع المعايير الدولية والوطنية، وزارت اللجنة العيادة الطبية، وتفقدت المطبخ، وأماكن مبيت النزلاء الأحداث.



وتأكدت اللجنة من الإجراءات المتخذة في ظل انتشار فايروس كورونا حيث لا يتم إيداع او استقبال أي نزيل حدث إلا بعد فحصه من كوفيد19، والتأكد من خلوه من الفيروس.



وأوصت اللجنة بتنفيذ خطة الطوارئ، ووضع آلية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة (وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية) وذلك أثناء فترة الطوارئ.

كما أوصت بتحسين العيادة الطبية داخل المؤسسة، ومخاطبة الجهات المختصة لتوفير طبيب مختص، وممرض بدوام مسائي.



ودعت لتعيين قاضي خاص بالأحداث متفهم لخصوصية أوضاعهم، ووضع خطة تعليمية ممنهجة وسهلة التطبيق للنزلاء الاحداث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.