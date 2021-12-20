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الأوقاف تبحث سبل التعاون مع إذاعة وقناة الأقصى

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:08

الأوقاف تبحث سبل التعاون مع إذاعة وقناة الأقصى
الأوقاف تبحث سبل التعاون مع إذاعة وقناة الأقصى

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مقر إذاعة الأقصى وقناة الأقصى الفضائية لبحث سبل التعاون المشترك وتهنئتهما بالمقر الجديد, رافقه فيها كل من مدير عام العلاقات العامة أ. أنور أبو شاويش ومدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين ومدير إذاعة القرآن الكريم أ. رمزي النواجحة.


وأجرى الأغا والوفد المرافق له جولة تفقدية على دوائر وأقسام الإذاعة وقناة الأقصى، واطلع على آليات العمل فيهما.


وأثنى الأغا على الجهود المبذولة وصولا لافتتاح المقر الجديد، ومستوى التعاون مع وزارة الأوقاف وتبني القضايا المتعلقة بالوزارة والعمل الدعوي والديني.


واستعرض وكيل وزارة الأوقاف الجهود المبذولة على صعيد ملف الوقف وآليات إحياء ثقافة الوقف, وكذلك مسابقة إمام المسجد الأقصى المبارك التي تسعى الوزارة من خلالها إلى ربط الأمة بالمسجد الأقصى, وإحسان الظن بالله بقرب تحرير القدس والأقصى.


وأوضح أن الإذاعة والقناة شكلتا خلال الأعوام الماضية نموذجا راقيا للتطور الكبير على مستوى الأخبار والبرامج والدراما ووظفته لخدمة القضية الفلسطينية, سائلاً لها التوفيق والسداد


وقد عبرا مديرا الإذاعة والقناة عن اعتزازهم بزيارة وفد الأوقاف, مبديان رغبتهما بتعزيز مستوى التعاون والشراكة مع الوزارة في تنفيذ العديد من البرامج التي تساهم في إحياء ثقافة الوقف وإنجاح مسابقة إمام المسجد الأقصى وغيرها من ملفات الأوقاف

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