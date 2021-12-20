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بالصور| الكيالي يهنئ الفائزين في المسابقات الإشرافية

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:18

الكيالي يهنئ الفائزين في المسابقات الإشرافية
الكيالي يهنئ الفائزين في المسابقات الإشرافية

غزة- الرأي

قدم أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، تهانيه الحارة إلى الفائزين من مختلف الإدارات والدوائر العاملة داخل المؤسسة، بمسابقات الوظائف الإشرافية التي أعلن الديوان مؤخراً نتائجها بصورة رسمية عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت.

جاء ذلك، خلال جولة أجراها الكيالي بصحبة المدراء العامون والمدراء من ديوان الموظفين العام، على مكاتب الموظفين الفائزين بمسابقات الوظائف الاشرافية، من أجل تقديم التهاني والتبريكات.

وأعرب الكيالي عن سعادته بفوز (8) من موظفي ديوان الموظفين العام بمسابقات الوظائف الاشرافية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً لطموحات المؤسسة ومساعيها نحو الرقي، في ظل تعزيز القيادة المتوسطة بعدد من الموظفين المبدعين وأصحاب التاريخ الرائع داخل الديوان.

وتمنى الكيالي التوفيق للفائزين في المسابقات الاشرافية، عبر مهامهم الوظيفية الجديدة، إلى جانب الاعراب عن أمنياته بالتوفيق في المرات المقبلة لمن لم يحالفهم الحظ.

جدير بالذكر أن الفائزين بالمسابقات الاشرافية في ديوان الموظفين العام هم: دعاء بشير (مدير دائرة الاعلانات والامتحانات)، ديمة ماصه (مدير دائرة الاستحقاق)، محمد يونس (مدير دائرة التخطيط الوظيفي)، همام يوسف (مدير دائرة التغيرات وتحركات الموظفين)، أحمد أبو سيدو (مدير دائرة الشؤون المالية)، م. محمد حليوة (مدير دائرة تطوير الأنظمة والتطبيقات)، م. محمد مرتجى (مدير دائرة قواعد البيانات)، م. حاتم سمور (مدير دائرة وحدة الأرشيف المركزي).

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