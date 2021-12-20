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ديوان الموظفين والخارجية يفتتحان البرنامج التدريبي لموظفي التعاون الدولي

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:26

ديوان الموظفين والخارجية يفتتحان البرنامج التدريبي لموظفي التعاون الدولي
ديوان الموظفين والخارجية يفتتحان البرنامج التدريبي لموظفي التعاون الدولي

غزة- الرأي

افتتح ديوان الموظفين العام ووزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع، البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان "تطوير مهارات العاملين في دوائر التعاون الدولي على مستوى القطاع الحكومي".

وشهد افتتاح البرنامج حضور كلاً من نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير بديوان الموظفين العام أ. هاني حسونة، ورئيس قسم برنامج التدريب الدبلوماسي بالخارجية د. أحمد دلول، ورئيس لجنة المتابعة والتقييم د. جواد الأغا، إلى جانب أ. رامي القيشاوي ممثلاً عن شركة التدريب.

ويهدف برنامج التدريب لتطوير مهارات موظفي القطاع الحكومي في دوائر المشاريع والتعاون والدولي، إلى تعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم من خارج القطاع الحكومي.

وفي السياق ذاته تناول البرنامج معلومات متنوعة حول خارطة منظمات المجتمع المحلي والاقليمي والدولي، مع التطرق إلى كتابة المقترحات للمشاريع وكيفية صياغة الأهداف والمبررات وربطها بخطط التنمية المحلية والدولية.

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