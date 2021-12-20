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بالتعاون مع الكلية الجامعية وشرطة المرور

المواصلات تعقد لقاء توعوي لطلبة الكلية الجامعية

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:32

المواصلات تعقد لقاء توعوي لطلبة الكلية الجامعية
المواصلات تعقد لقاء توعوي لطلبة الكلية الجامعية

غزة- الرأي

نظمت وزارة النقلوالمواصلات بالتعاون مع الكلية الجامعية وشرطة المرور وجمعية فلسطين للسلامة المرورية لقاء توعوي لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، حيث تم عمل اللقاء في أحد قاعات الكلية وحضر عدد من الطلاب.


بدوره تحدث أ. طلال القرشلي عن أسباب الحوادث ومنها السرعة الزائدة والتحدث في الهاتف أثناء قطع الطريق والقيادة، إضافة لوجود سائقين جدد على الطريق يغفلو قانون المرور إضافة لتهورهم في القيادة.


كما دعا العقيد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور الشباب إلى ضرورة إيجاد أفكار مبدعة للمساعدة في الحد من الحوادث المروية وضرورة الانضباط والالتزام بقواعد المرور.


كما أوضح أن وجود رادار لمراقبة سرعة السائقين مهم في ضبط سرعة السائقين، لكن المشكلة التي تواجهنا أنه غير موجود في البلد، منوهاً أنهم يسهو جاهدين لإدخاله بالطرق القانونية.


من جهة أخرى تحدث م. عبد الفتاح الدقي عن جمعية فلسطين للسلامة المرورية أن الجمعية تعمل دورات مانعة للسائقين للحد من حوادث السير وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بقانون المرور.

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