وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الكيالي يهنئ الفائزين في المسابقات الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث سبل التعاون مع إذاعة وقناة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العدل: لجنة التفتيش على السجون تتفقد مؤسسة الربيع وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفداً من نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسجيل 42 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية معاناة الأسرى شتاءً..بردٌ قارص وحرمان من التدفئة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمة المسعورة بحق الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأسرى: كل الخيارات مفتوحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يتفقد مشروع تمديد شبكات مياه و صرف صحي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على الشراكة لتحقيق العدالة
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ الموظفين الفائزين بالمسميات الإشرافية

20 كانون أول / ديسمبر 2021 02:34

الاوقاف
الاوقاف

غزة- الرأي

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا الموظفين الفائزين في مسابقات المسميات الإشرافية, وذلك خلال لقاء عقده بحضور مدراء عامون الوزارة.

وأكد الأغا خلال اللقاء أن المهمة الملقاة على عاتق الفائزين كبيرة وعظيمة بحاجة لمزيد من الجهد والاستعانة بالله عز وجل لتذليل الصعاب وتسيير الأسباب.

وقال :" نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات العمل، وواجب جديد يحتم علينا أن نرتقي بوزارتنا، وننشر دعوتنا، ونطور أداءنا، ونحفظ أخوتنا، ونراكم إنجازاتنا, ونطوي صفحة الأمس وننطلق بكل قوة نحو الغد المشرق", سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وأضاف :" اعلموا أننا في هذه الدنيا نعيش اختبارًا لا نتحكم في أسئلته، فالله يختبرنا كيفما يشاء، فتارةً يختبرنا بالمنع وأخرى بالعطاء، ويختبرنا بالغنى والفقر، ويختبرنا بالصحة والمرض، ويختبرنا بالخير والشر", مضيفاً :" فالخير في اختيار الله لنا، والله لا يقدر لنا إلا الخير فنثق به، ونتوكل عليه"

وقدم الأغا شكره الجزيل لكل إخواننا لكل الأخوة والأخوات الذين قدموا مثالاً رائعاً في الخدمة والتضحية، خلال فترة التكليف، ونموذج الأخوة الصادقة ثم التنافس الشريف في فترة المسابقات, لافتاً إلى أن المسابقات اتسمت بالجدة والموضوعية والشفافية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟