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بلدية دير البلح تُعلن جهوزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض

20 كانون أول / ديسمبر 2021 04:34

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غزة- الرأي:

أعلنت بلدية دير البلح وسط غزة، جهوزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

وذكرت أنها قامت بتنظيف مصارف مياه الأمطار في مناطق المدينة بعد انتهاء المنخفض الماضي ولتكون جاهزة لتداعيات محتملة خلال المنخفض الجوي الذي بدأ منذ صباح اليوم، وبينت أن طواقم العمل على جهوزية كاملة وعلى رأس عملها على مدار الساعة للتدخل أوقات الطوارئ.

وأهابت بالمواطنين ضرورة اتباع إرشادات السلامة لتجنب الأضرار خلال الشتاء، والتواصل مع البلدية في حال الطوارئ لعمل اللازم، مشددة على ضرورة تنظيف مصارف المياه على الأسطح وفي المنازل والتأكيد من تثبيت الألواح المعدنية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تتسبب في انسداد مصارف مياه الأمطار وحدوث طفح.
 

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