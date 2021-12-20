"شؤون المرأة والتعليم" تزوران جامعة فلسطين

غزة- الرأي:

زارت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة الاثنين (20-12) جامعة فلسطين على هامش فعاليات حملة مناهضة العنف العالمية والتي جاءت تحت عنوان رغم القيد لهذا العام.



وضم وفد الوزارة الذي قام بالزيارة ا. نهى أبو العلا، أ. نهال حسن، أ.داليا أبو حسنين ،وكلاً من وا. خالد عدوان أ. خالد الجرجاوي أ. حسن هنية عن وزارة التربية والتعليم فيما مثل جامعة فلسطين رئيسها الدكتور جبر الداعور ولفيف من الهيئة التدريسية في الجامعة .



وناقشت " أبو العلا" سبل التعاون بين وزارة شؤون المرأة وجامعة فلسطين ، مؤكدةً على دور الجامعة في تعزيز دورة المرأة ومكانتها في مؤسسات المجتمع المدني .



فيما أثنى رئيس جامعة فلسطين د.جبر الداعور على دورة وزارة شؤون المرأة في تعزيز دور المرأة الفلسطينية في المجتمع المدني والمؤسسات خاصة ، مشيراً إلى تعاون قادم فيما بينهما .



وجاءت الزيارة ضمن فعاليات حملة العالمية المناهضة للعنف ضد النساء والتي جاءت تحت عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية .



يذكر أن وزارة شؤون المرأة أطلقت الأربعاء (24 نوفمبر 2021) فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية.



ويشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى والمحررين، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن).

