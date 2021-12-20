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وكيل الأوقاف يهنئ الفائزين في مسابقات المسميات الإشرافية

20 كانون أول / ديسمبر 2021 05:24

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غزة- الرأي:

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا الموظفين الفائزين في مسابقات المسميات الإشرافية, وذلك خلال لقاء عقده بحضور مدراء عامون الوزارة.

وأكد خلال اللقاء أن المهمة الملقاة على عاتق الفائزين كبيرة وعظيمة بحاجة لمزيد من الجهد والاستعانة بالله عز وجل لتذليل الصعاب وتسيير الأسباب.

وقال الأغا :" نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات العمل، وواجب جديد يحتم علينا أن نرتقي بوزارتنا، وننشر دعوتنا، ونطور أداءنا، ونحفظ أخوتنا، ونراكم إنجازاتنا, ونطوي صفحة الأمس وننطلق بكل قوة نحو الغد المشرق", سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وأضاف :" اعلموا أننا في هذه الدنيا نعيش اختبارًا لا نتحكم في أسئلته، فالله يختبرنا كيفما يشاء، فتارةً يختبرنا بالمنع وأخرى بالعطاء، ويختبرنا بالغنى والفقر، ويختبرنا بالصحة والمرض، ويختبرنا بالخير والشر", مضيفاً :" فالخير في اختيار الله لنا، والله لا يقدر لنا إلا الخير فنثق به، ونتوكل عليه".

وقدم الأغا شكره الجزيل لكل إخواننا لكل الأخوة والأخوات الذين قدموا مثالاً رائعاً في الخدمة والتضحية، خلال فترة التكليف، ونموذج الأخوة الصادقة ثم التنافس الشريف في فترة المسابقات, لافتاً إلى أن المسابقات اتسمت بالجدة والموضوعية والشفافية.
 

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