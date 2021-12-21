برشلونة يخوض مهمة صعبة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة الإسباني في العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، مواجهة قوية ضد إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بالجولة الرابعة المؤجلة من مسابقة الليجا.

إشبيلية ضد برشلونة

يحتل فريق برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق إشبيلية بالمركز الثاني وفي رصيده 37 نقطة.

يتطلع فريق برشلونة إلي مواصلة الإنتصارات على حساب إشبيلية الليلة، بعدما حقق الفوز على إلتشي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وعاد البارسا إلي الإنتصارات من جديد أمام إلتشي، بعد الخسارة أمام ريال بيتيس في الجولة الـ 16 ثم التعادل مع أوساسونا 2-2 في الجولة الـ 17.

وأصبح أكثر أندية الدوري الإسباني، تسجيلا للأهداف عبر لاعبين مختلفين، حيث سجل عبر 15 لاعباً مختلفًا في 18 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.

ستحمل مباراة برشلونة وإشبيلية المزيد من القوة والندية بين الطرفين، خاصة وأن الطرفان يخوضان اللقاء بهدف تحقيق الإنتصار وحصد الثلاث نقاط، حيث يسعي البلوجرانا إلي الإقتراب من المربع الذهبي، فيما يستهدف الفريق الأندلسي مواصلة مطاردة ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكان إشبيلية قد حقق إنتصاراً غالياً على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في الجولة الـ 18 من مسابقة الليجا.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن إشبيلية الوصيف.