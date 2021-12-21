أرسنال يستضيف سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة

يستضيف فريق أرسنال نظيره سندرلاند في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أرسنال ضد سندرلاند

يواجه فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره سندرلاند في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد أن نجح في الفوز على ليدز يوانيتد 2-0 في الدور ثمن النهائي، فيما تغلب سندلارند على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح 3-1، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الطرفين.

يعود أرسنال إلي منافسات كأس رابطة المحترفين، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق أرسنال 3 إنتصارات متتالية في مسابقة البريميرليج، على حساب ساوثهامبتون ووست هام وليدز يونايتد، ليقتحم المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة.

ويأمل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، في قيادة المدفعجية لعبور سندرلاند الليلة، من أجل مواصلة الصحوة على المستوي المحلي، والوصول إلي أبعد نقطة ممكنة في كافة المسابقات هذا الموسم.

ويسعي أرسنال إلي إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنحليزي، بحصد مركز مؤهل للمشاركة في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

ويعاني آرسنال خلال السنوات الأخيرة، تراجعًا في الأداء والنتائج بشكل كبير، لدرجة أنه احتل الموسم الماضي المركز الثامن في البريميرليج، وغاب عن المشاركة في أي مسابقة أوروبية.