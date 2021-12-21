ريال مدريد يواصل السيطرة على الصدارة

هيمن فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة والتي اختتمت مساء الإثنين بمواجهة فالنسيا ضد ليفانتي التي انتهت بنتيجة 4-3 في المباراة التي استضافها ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

ترتيب الدوري الاسباني

وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 39 نادياً وتلقى 15.

بينما حل فريق إشبيلية في وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات وخسارة لقاءين وتتبقى له مباراة مؤجلة، وسجل 28 هدفاً وتلقى 12.

وجاءت نتائج مباريات الدوري الإسباني كالتالي:

وجاء ثالثاً فريق ريال بيتيس في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 32 هدفاً وتلقى 21.

وحل رايو فاليكانو رابعاً في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل 3 مواجهات، وخسارة 6 لقاءات وسجل 26 هدفاً وتلقي 18.

وتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 28، وتلقى 20 هدفاً.

وسادسا في ترتيب الدوري الاسباني جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 29 نقطة جمعه من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 وخسارة مثلها وتسجيل 20 هدفاً وتلقي مثلها.

وحل سابعا فريق فالنسيا برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفاً وتلقى 26.

واحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 28 هدفاً وتلقى 21.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة: