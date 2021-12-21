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ريال مدريد يواصل السيطرة على الصدارة

21 كانون أول / ديسمبر 2021 08:39

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هيمن فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة والتي اختتمت مساء الإثنين بمواجهة فالنسيا ضد ليفانتي التي انتهت بنتيجة 4-3 في المباراة التي استضافها ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

ترتيب الدوري الاسباني 
وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 39 نادياً وتلقى 15.

بينما حل فريق إشبيلية في وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات وخسارة لقاءين وتتبقى له مباراة مؤجلة، وسجل 28 هدفاً وتلقى 12.

وجاءت نتائج مباريات الدوري الإسباني كالتالي:

وجاء ثالثاً فريق ريال بيتيس في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 32 هدفاً وتلقى 21.

وحل رايو فاليكانو رابعاً في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل 3 مواجهات، وخسارة 6 لقاءات وسجل 26 هدفاً وتلقي 18.

وتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 28، وتلقى 20 هدفاً.

وسادسا في ترتيب الدوري الاسباني جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 29 نقطة جمعه من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 وخسارة مثلها وتسجيل 20 هدفاً وتلقي مثلها.

وحل سابعا فريق فالنسيا برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفاً وتلقى 26.

واحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 28 هدفاً وتلقى 21.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة:

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