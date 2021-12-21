اعرف الاختلافات بين واتس آب ومسينجر فيسبوك

نمت شعبية تطبيقات المراسلة بشكل هائل، حتى تجاوزت وسائل التواصل الاجتماعى، يعد واتساب ومسينجر فيسبوك، أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا اليوم لمساعدتنا على التواصل مع أصدقائنا من أي ركن من أركان العالم.

ومع ذلك فقد أثير جدل مؤخرًا حول أي تطبيق مراسلة أفضل - Facebook أم WhatsApp؟ نسلط الضوء على بعض النقاط الرئيسية التي تقارن بين الاثنين على جبهات مختلفة.

ما هو الواتس اب؟

واتساب هو تطبيق مراسلة مستقل وخدمة VoIP مملوكة لشركة فيسبوك، وهو تطبيق المراسلة عبر المحمول الأكثر شيوعًا في العالم مع قاعدة مستخدمين تزيد عن 1.5 مليار مستخدم، إنه متاح لنظام Android والهواتف الذكية الأخرى مجانًا، ما لم تكن قد تجاوزت حد البيانات اليومي أو متصل بشبكة Wi-Fi مجانية.

وهو لا يسمح لك فقط بإرسال الصور ومقاطع الفيديو أثناء التنقل، ولكنه يوفر أيضًا إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية في أي وقت وفى أى مكان بغض النظر عن مكان وجودك.

ما هو مسينجر فيسبوك؟

مسينجر هو تطبيق مراسلة مستقل يتم تشغيله بواسطة فيسبوك، كما إنه تطبيق يحمل الاسم نفسه على فيسبوك ويعمل بشكل مستقل ولكنه يتطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك للبدء، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين الدخول إلا بعد التحقق بنجاح من حساباتهم على فيسبوك.

يسمح لك بإضافة الأشخاص الذين لديهم تطبيق مسينجر مثبتًا ولكنهم ليسوا في قائمة أصدقاء فيسبوك الخاصة بك. على عكس WhatsApp ، ليس لدى Messenger أي حد لعدد الصور التي يمكنك إرسالها مرة واحدة.

واتساب تطبيق مستقل وهو تطبيق مراسلة مجاني عبر الأنظمة الأساسية وخدمة VoIP مملوكة لشركة فيسبوك، قام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأكبر عملية استحواذ حتى الآن بعد أن استحوذت الشركة على خدمة المراسلة عبر الهاتف المحمول WhatsApp في صفقة ضخمة بقيمة 19 مليار دولار.

ووفقًا للأرقام يعد WhatsApp هو أشهر تطبيق مراسلة للهاتف المحمول في العالم مع قاعدة مستخدمين تزيد عن 1.5 مليار مستخدم ، وهو ما يزيد قليلاً عن تطبيق فيسبوك الذي يحمل الاسم نفسه والذي يعد ثاني أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا بعد WhatsApp.

وعلى عكس WhatsApp وهو نظام أساسي مستقل، فإن Messenger ليس تطبيقًا مستقلاً ويتطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك للبدء، الصور ومقاطع الفيديو فى واتساب ومسينجر يتيح لك كلا تطبيقى المراسلة النقر فوق الصور على الفور وإرسالها على الفور أو استخدام لفات الكاميرا ومشاركتها على الفور مع الأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك يتمتع فيسبوك مسينجر بميزة قليلة على WhatsApp ، عندما يتعلق الأمر بعدد الصور التي يمكنك إرسالها بالفعل في كل مرة، ولا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور في وقت واحد على WhatsApp وهو ما قد يكون غير مريح بعض الشيء إذا كنت ترغب في إرسال عدد كبير من الصور في وقت واحد.

ومن ناحية أخرى لا يوجد لدى فيسبوك مسينجر أى حد لعدد الصور التي يمكن إرسالها مرة واحدة باستخدام التطبيق. عرض النطاق الترددي لـ"واتساب" ومسينجر يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين تطبيقي المراسلة في أن WhatsApp يتطلب نطاقًا تردديًا أقل نسبيًا من Messenger للاتصال وقليلًا من التكوين للعمل.

لا يتطلب الأمر سوى عرض نطاق ترددي يتراوح من 8 إلى 64 كيلوبت في الثانية ليعمل. إذا اكتشف إشارة Wi-Fi ضعيفة، فإنه يطالب المستخدمين بالتبديل إلى بيانات المحمول للحصول على تجربة سلسة.

ويعد "مسينجر" تطبيقًا ثقيلًا يميل إلى التشغيل عند بدء التشغيل والتشغيل في الخلفية ، حتى في حالة عدم استخدام التطبيق.

ونتيجة لذلك فإنه يستهلك الكثير من البيانات ويستمر في إرسال الرسائل بغض النظر عن قوة الإشارة. الخصوصية المتضمنة فى واتساب ومسينجر تسمح إعدادات الخصوصية فى "واتساب" لأي مستخدم بعرض حالة "آخر ظهور" وصورة ملف التعريف وإيصالات القراءة افتراضيًا.

يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية هذه وفقًا لتفضيلاتك الخاصة حتى يتمكن الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك فقط من رؤية آخر حالة شوهدت أو لا يستطيع أحد ذلك.

ويتم تشفير أي شىء ترسله عبر WhatsApp ، مما يعني أن الرسائل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا. لطالما كانت الخصوصية هي السمة الرئيسية ونقطة البيع لـ WhatsApp.

ومع ذلك، فإن إعدادات وخيارات التشفير هذه ليست قيد التشغيل افتراضيًا على مسينجر وعليك تنشيط التشفير للقيام بذلك، الميزات فى واتساب ومسينجر كل من تطبيقات المراسلة مليئة بميزات مثيرة للاهتمام مثل سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة وواجهة مستخدم رائعة وسهولة الاستخدام، ومشاركة الصور والفيديو الفورية وغيرها.

ومع ذلك فإن WhatsApp هو عميل المراسلة الفورية الأكثر ثراءً بالميزات مع مجموعة واسعة من الميزات مثل القدرة على مشاركة جهات الاتصال وإرسال تحديثات الموقع إلى جهات الاتصال ومشاركة المستندات وتسجيل الدخول الأسهل بدون اسم مستخدم أو كلمة مرور - فقط أدخل رقم هاتفك واستمر.

ومع ذلك يتيح لك Messenger إضافة أشخاص ليسوا في قائمة أصدقاء فيسبوك ولكن لديهم التطبيق مثبتًا.