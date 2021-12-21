الصحة تعقد يوما دراسيا بعنوان" نحو التميز في مهنة القبالة"

غزة-الرأي

عقدت لجنة القبالة بوزارة الصحة بالشراكة مع قسم القبالة بكلية التمريض في الجامعة الإسلامية يوما دراسيا حمل عنوان " نحو التميز في مهنة القبالة "

بدوره، بين مدير عام التمريض د. خليل شقفة حرص ادارته على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها القابلات للمرأة الفلسطينية مؤكدا أهمية دور القابلة في منظومة العمل الصحي، وهو ما ذكر في تقرير منظمة الصحة العالمية للعام ٢٠٢١، والذي أشار الى أن وضع القابلات المثالي يساهم في تقليل نسب الوفيات بين الأمهات والأطفال أثناء عمليات الولادة، ويقع على عاتقهن تعليم وتثقيف وتمكين النساء وإعطائهن الوسائل ليعشن حياة صحية ويمارسن حقوقهن في الصحة الإنجابية.

من جانبه ، أشاد د. أشرف الجدي عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بأهمية انعقاد اليوم الدراسي شاكرا القائمين عليه مستعرضا دور القابلات اللواتي يحتجن إلى توفير دعم كاف لهن يسمح بتجويد العمل في إطار تكاملي تتظافر فيه جهود المؤسسات الصحية الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات الأهلية ذات الصلة مرحبا بفكرة استضافة المزيد من الاجتماعات والفعاليات للجنة القبالة بوزارة الصحة في رحاب الجامعة الإسلامية.

من ناحيتها ، شكرت أ. اعتماد أبو ورد رئيس لجنة القبالة بوزارة الصحة جهود العاملات في مجال القبالة في كافة المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية مثمنة الدور الكبير لهن والذي ساهم ويساهم في تقديم رعاية صحية بجودة عالية للسيدات قبيل وأثناء وبعد عمليات الولادة وكان له أثر بارز في تقليل نسب الوفيات بين الأمهات والأطفال كمؤشر مهم من مؤشرات تطور النظام الصحي عموما في قطاع غزة.

من جانبها ، رحبت د. عريفة البحري رئيس قسم القبالة بكلية التمريض في الجامعة الإسلامية بجميع المشاركات في اليوم الدراسي مبدية حرصها وكافة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية على استمرار هذه الفعاليات التي تخدم مهنة القبالة والنهوض بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

انطلقت بعد ذلك فعاليات اليوم الدراسي حيث ترأست د. سها بعلوشة من لجنة القبالة بوزارة الصحة الجلسة الأولى فيما تولت أ. وفاء عبيد من قسم القبالة بكلية التمريض الجلسة الثانية حيث تخلل تلك الجلسات مناقشة العديد من الابحاث وأوراق العمل.