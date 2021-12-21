لجنة الطواريء تناقش استعدادات المؤسسات الشريكة لمواجهة المنخفض

غزة-الرأي

عقدت لجنة الطواريء الخاصة بإدارة ومواجهة الكوارث المحتملة خلال فصل الشتاء في وزارة الحكم المحلي اجتماعها الدوري لمناقشة استعدادات المؤسسات الشريكة في مواجهة المنخفض القادم.

بدوره أفاد رئيس اللجنة م. زهدي الغريز أنه تم تخصيص مبلغ 30 ألف دولار و50 ألف لتر من الحكومة لمواجهة المنخفضات القادمة، مشيرا إلى أنه وبعد متابعة وسائل الإعلام وتوقعات الحالة الجوية تبين أن شدة الرياح 70_90 كم في الساعة ونسبة الأمطار 150ملم.

وشدد م. زهدي على ضرورة متابعة الأماكن الساخنة وخاصة المنخفضة وأماكن الحزام الناري.

من جهته ،أكد م. ناصر ثابت عضو ممثل عن وزارة الأشغال أن تدخلاتهم كوزارة في المنخفضات السابقة تمثلت في المناطق الساخنة على شاطيء البحر، لافتا إلى أنه تم وضع 200كتلة خرسانية للمعالجة الطارئة وتهيئة المنطقة للمنخفضات الجوية.

كما و أكدوا أعضاء ممثلي وزارة الداخلية أ.محمد العطل، أ. علي النادي على متابعة الوزارة الحثيثة للبنية التحتية، مشددين على أهمية توقف كافة البلديات عن أي أعمال حفر أثناء المنخفض

وشدد م. ثابت إلى أهمية توريد 200 كتلة خرسانية لحماية القرية السويدية وشارع الرشيد في المنطقة ومعسكر الشاطيء، لافتا إلى احتمالية ارتفاع الموج 8م .

وأكدوا على جهوزية جهاز الشرطة حيث قامت الشرطة في المنخفض المنصرم بتطويق المنطقة المتضررة وتنظيم الحركة المرورية وإبعاد المواطنين عن المكان.

وطالبوا بضرورة تواجد اللجنة الحكومية للطواريء للشتاء في الميدان تعزيزا لدور المؤسسات الشريكة.

من جهته قال العضو الممثل عن مصلحة بلديات الساحل م. نهاد الخطيب: " أن المصلحة ومن خلال مشاريع التجهيز لفصل الشتاء قامت بإمداد البلديات ب١٠ آلاف لتر وتوريد معدات ولوجستيات وإمداد كهرباء للمضخات لتعمل على مدار الساعة والإمداد بالمضخات المتنقلة للاستفادة منها في المناطق الساخنة.

في السياق أكد م. أحمد السرحي العضو الممثل عن الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني عملت على رفع الجهوزية لاستقبال المنخفض والتأكد من جهوزية الآليات.

من جهته، أشار أ. مصطفى قزعاط العضو الممثل عن اتحاد البلديات أن بلدية غزة كانت على جهوزية عالية وتعاملت مع كافة الإشارات بشكل فوري وذلك نتيجة الاستعداد الجيد.

وفي نهاية اللقاء اكد المهندس زهدي ان خلية الازمة الخاصة بمنخفضات الشتاء منعقدة على مدار الساعة وأكد على ضرورة اجتياز هذا المنخفض بكل امن وسلامة باذنه تعالى

