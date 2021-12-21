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"محيسن" يهنئ موظفي الهيئة الفائزين في المسابقات الإشرافية

21 كانون أول / ديسمبر 2021 10:18

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غزة-الرأي

هنأ رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن موظفي الهيئة الفائزين في مسابقات المسميات الإشرافية، التي نفذها ديوان الموظفين العام وأعلن عن نتائجها امس الاول.
جاء ذلك خلال لقاءه بالموظفين في مكتبه، الأثنين، بحضور المدراء العامين في الهيئة.
وأكد محيسن خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الجهود من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها الهيئة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيًا لهم مسيرة عملية حافلة بالانجازات والتميز.
يذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن عن فوز 8 موظفين في المسابقات المسميات الإشرافية وهم: الأستاذ حسام الباز مديرًا لدائرة الشؤون المالية، المهندس رائد عوض مديرًا لدائرة المشاريع، المهندس كايد جربوع مديرً لدائرة البرامج والتبادل، الأستاذ علاء الباز مديرًا لدائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية، الأستاذ محمد غنيم مديرًا لدائرة التراخيص، الأستاذة أحلام الشاعر مديرًا لدائرة التراث، المهندس تامر الغفير مديرًا لدائرة الحاسوب، والأستاذ خالد بحرو مديرًا لدائرة التطوع والكشافة.
 

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