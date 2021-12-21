التعليم وبلدية غزة تبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث وفد من وزارة التربية والتعليم العالي التعاون المشترك مع بلدية غزة وذلك خلال لقاء عُقد بمقر البلدية بمدينة غزة.

وحضر اللقاء م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية، ود. يحيي السراج رئيس بلدية غزة، وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الكشفية والرياضية، وأ. باسم محيسن رئيس قسم الكشافة، ومشرفو ومشرفات العمل الكشفي بمديريات التربية والتعليم.

وتمحور اللقاء حول عدة نقاط أبرزها طرح عدد من المبادرات المدرسية التي تُعزز القيم السلوكية الإيجابية في شخصية الطلبة؛ وهي مبادرة نحو بيئة مدرسية نظيفة “فرز النفايات الصلبة”، ومبادرة المدرسة الخضراء “حديقة مدرسية شاملة”، ومبادرة “حياتك تهمنا” لتعزيز أهمية السلامة المرورية داخل وخارج أسوار المدرسة.

وأشاد الخطيب ببلدية غزة ودورها في مجال التعاون المدرسي على مدار الأعوام السابقة، معرباً عن رغبة الوزارة في فتح آفاق واسعة في مجال هذا التعاون واستمرارية تنشيط هذه المجالات داخل وخارج الإطار المدرسي.

وأشار الخطيب إلى أن هذا اللقاء هو عبارة عن باكورة للقاءات أخرى قادمة بين الوزارة وبلدية غزة من شأنها أن تعزز قيمة البيئة المدرسية لدى المشاركين في هذه المبادرات وتساهم بشكل كبير في بناء الشخصية السوية للفرد وبالأخص طلبة المدارس.

بدوره ،بيَّن الشيخ أن طرح مثل هذه المبادرات المدرسية يعزز من جانب المشاركة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والغيرحكومية بما يخدم الصالح العام للطلبة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤنا نتيجة الحصار المفروض عليهم من جانب الاحتلال.

من جهته ثمَّن السراج دور وزارة التعليم في تطوير المسيرة التعليمية، مؤكداً أن البلدية يسعدها التواصل دوماً مع الوزارة كما أنها تبذل مختلف الجهود لحل جميع الإشكاليات التي تواجه المدارس، مبدياً موافقة البلدية على كافة المبادرات التي تم تقديمها وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة خطوات سير المبادرات المطروحة والسماح لوزارة التعليم باستخدام مخيم “البحر لنا” على شاطئ بحر غزة على مدار العام كشكل من أشكال التعاون المشترك.

