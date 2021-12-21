بلدية المغراقة تكرم معلمي مدارسها بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني

غزة-الرأي

كرم رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل المعلمين في مدارس المنطقة اليوم , بحضور كلاً من مدير المنطقة الوسطى في وزارة الحكم المحلي أ. أحمد سمارة ومدير التربية والتعليم في المنطقة الوسطى ومن البلدية برفقة رئيس البلدية عضو المجلس البلدي أ. هيام أبو خبيزة ورئيس الشؤون الإدارية أ. محمد الخرطي وقسم العلاقات العامة , حيث كرمت البلدية المعلمين اليوم في مدرسة الشهيد عدنان الغول ومدرسة بنات المغراقة الإعدادية

وعبر أبو كميل عن فخره واعتزازه بالمعلم الفلسطيني وهنأ جميع الطواقم التربوية والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث والمشاركين معها في الكثير من مشاريعها التربوية الذين فيهم نضع كامل ثقتنا وأملنا ، وهم يقودون مسيرة التربية والتعليم ، ويساهمون في صون الوحدة والهوية الوطنية وصنع الأمل والتغيير وإيماناً منا بأهمية دور المعلم في إحداث التغيير الإيجابي وخلق جيل صالح ومسؤول ومحب لوطنه ..

وثمن مدير المنطقة الوسطى في وزارة الحكم المحلي أ. سمارة الجهود التي يبذلها المعلم الفلسطيني في أداء رسالته التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة الظروف الإقتصادية ، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة انتشار وباء كورونا والتي وضعت المعلمين أمام ظروف تعليمية غير إعتيادية تتطلب منهم الكثير من الجهد والوقت والصبر والصمود .

