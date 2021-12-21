الصحة تكرم كوادرها لجهودهم المبذولة خلال العدوان وجائحة كورونا

غزة-الرأي

نظمت إدارة صحة غزة بالإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة حفل تكريم لكوادرها الصحية، تقديراً لجهودهم المستمرة في خدمة أبناء شعبهم، وخصوصاً خلال الأزمات المتتالية التي عاناها قطاع غزة والجهد المضاعف التي بذلته الكوادر خلال جائحة كوفيد 19، وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير وخلال مسيرات العودة على قطاع غزة.

وخلال كلمة له بحفل التكريم، قال د. موسى عابد نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، إن الكوادر الصحية عامة وكوادر الرعاية الأولية على وجه الخصوص، أبلت بلاءً حسناً خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيراً إلى القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له طواقم الرعاية الأولية خلال أدائها واجبها أثناء العدوان الأخير على القطاع، واستمرار الكوادر في أداء واجبها على الرغم من العدوان.

من جانبه، اعتبر د. مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية أن التكريم يأتي كلمسة وفاء تقديراً على

ما تقدمه الكوادر الصحية من جهود على مدار الساعة بكل مهنية، وتضحيات جسام وهم ويؤدون واجبهم الوطني في سبيل انقاذ حياة المواطنين، خاصة أثناء الموجات المتعددة من جائحة كوفيد وكذلك خلال أحداث مسيرات العودة من خلال تواجدهم في المواقع المتقدمة.

وبدورها، ثمنت مدير دائرة صحة غزة د. إكبار قدورة المشاركة التي شهدها حفل التكريم من جانب قيادة الإدارة العامة الرعاية الأولية، مؤكدةً أن الحفل يأتي لتكريم هامات عظام تبذل الوقت والجهد وتواجه المخاطر لخدمة أبناء شعبها.

وشهد الحفل الذي جاء من تنظيم العلاقات العامة بإدارة صحة غزة تكريم مدير صحة غزة سابقاً د. خليل صيام، وكذلك مشرف التمريض في إدارة منطقة غزة الحكيم جمال الزيناتي.

كما وزعت خلال الحفل شهادات التقدير على كوادر الرعاية الأولية التي كان لها دور بارز خلال مسيرات العودة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.