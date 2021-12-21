مكتب الشكاوى بمعبر كرم أبو سالم ينهي عددًا من الخلافات المالية

غزة-الرأي

أنهى مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات في معبر كرم أبو سالم خلافات مالية متعددة بين التجار والشركات والسائقين بلغت 2000 دولار و8000 ألف شيكل، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم أبو سالم التجاري مقدم هيثم موسى أنه بناءً على وصول ستة شكاوى خلال اسبوع مقدمة من تجار وسائقين ضد شركات نقل وقضايا مالية أخرى.

ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المستردة بلغت 2000 دولار و8367 شيكل، وتم استدعاء جميع الأطراف أو من ينوب عنهم إلى مكتب الشكاوى لإنهاء الخلافات وحلها.

وأضاف مدير شرطة المعبر أنه بعد جهود مشكورة من ضباط مكتب الشكاوى بالتعاون مع المباحث العامة في بعض القضايا، تم حل الخلافات المالية الستة وتم عمل تنازل من جميع الاطراف وعمل سند اتفاق مخالصة وتنازل بين المشتكين.

يشار إلى وجود مكتب شكاوى خاص بشرطة معبر كرم أبو سالم، تم انشائه لحل الخلافات المتكررة بعيدا عن المحاكم والقضاء وتوفير الجهد والوقت.