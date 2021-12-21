وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات تشرع باستصلاح أراضي بمحررة "عين جالوت" وكالة الرأي الفلسطينية "بتسليم": إطلاق النار ضد الفلسطينيين أصبح "عادة إسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا التعليم والمرأة تطلقان مبادرة “رغم القيد” وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تحقق في إصابة عامل بأحد شركات المقاولات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة توقع اتفاقية تمويل مشروع مصادر بديلة للطاقة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يجتمع بالفائزين بمسابقة الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تبدأ جولاتها التفتيشية على رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الأمن الداخلي يُحبط تهريب كمية كبيرة من "الماريجوانا" إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من حالة التوتر التي تسود سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار وتقدم لهم الخدمات الإرشادية
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة المرور" تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة

21 كانون أول / ديسمبر 2021 10:52

11
11

غزة-الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 84 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 20 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، و16 مخالفة لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 24 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و24 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟