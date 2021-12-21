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"التدريب بالداخلية " تفتتح معسكراً مغلقاً للمستجدين بالدورة التأسيسية 37

21 كانون أول / ديسمبر 2021 10:54

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غزة-الرأي

افتتحت إدارة التدريب التابعة للمديرية العامة للتدريب المعسكر التدريبي المغلق للمستجدين المستوعبين مؤخرًا بقوى الأمن وذلك بموقع التدريب المغلق بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

بدوره، بيّن مدير إدارة التدريب العميد ربيع المصري أن عدد الملتحقين الجدد البالغ 200 هم من المرشحين للالتحاق بأجهزة الوزارة من منتسبي بند العقود الذين نجحوا بالاختبارات والمقابلات.

 وبيّن العميد المصري أن المنتسبين الجدد سيخضعون  لتدريبات مكثفة وفق جدول تدريبي مخصص يمتد لأكثر من شهر بهدف صقل الشخصية العسكرية وتأهيل الطلاب، ورفع كفاءتهم البدنية، والذهنية وتعريفهم، بالعلوم الشرطية والأمنية والقانونية.

وكانت مديرية التدريب قد افتتحت الدورة التأسيسية 37 مؤخراً للأفراد المثبتين بقوى الأمن من موظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم.

جدير بالذكر أن هيئة التنظيم والإدارة هي الجهة المشرفة على عملية الانتساب والالتحاق بأجهزة وزارة الداخلية من خلال المسابقات التي تنظمها وفق معايير محددة تلبي بها احتياج وشواغر الوزارة.

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