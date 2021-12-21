إدارة المحررات تشرع باستصلاح أراضي بمحررة "عين جالوت"

غزة-الرأي

بدأت الإدارة العامة للمحررات ، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، في استصلاح أراضي بمحررة عين جالوت تبلغ مساحتها ٢٥ دونم تقريباً.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة في إعادة استصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع فرص الاستثمار فيها.

بدوره، أكد محمد سالم اللولو، أن الإدارة العامة للمحررات -إحدى إدارات وزارة الزراعة- تعمل باستمرار على تشجيع سياسة الاستثمار لرجال الأعمال والمؤسسات داخل منطقة المحررات وتوجيههم نحو الاستثمار بما يناسب مع سياسة السوق المحلي، وذلك ضمن محددات الوزارة، بجانب العمل على تسويق ما يتم إنتاجه خاصة الخضروات والفواكه والحمضيات.

ولفت اللولو إلى أن الإنتاج الزراعي فاعل جدًا ومنتجاته ذات جودة عالية ومنافسة محليًا وخارجيًا.

هذا وتشكل مساحة منطقة المحررات نحو ثلث مساحة القطاع من بيت لاهيا شمالاً حتى رفح جنوبًا، وتتركز النسبة الأكبر في خانيونس جنوبًا.

