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زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار وتقدم لهم الخدمات الإرشادية

21 كانون أول / ديسمبر 2021 11:08

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غزة-الرأي

نفذ قسمي الخضار والتربة و الري، في مديرية زراعة الوسطى جولة ميدانية إرشادية لمزارعي الخضار بالمحافظة، وذلك من أجل العمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المزارعين، والحصول علي إنتاج ذو جودة عالية و آمن خلال الموسم الزراعي .
وخلال الجولة قام طاقم المهندسين، بمتابعة شكاوى المزارعين، و تقديم الإرشادات اللازمة للنهوض بمختلف المحاصيل الزراعية
حيث تم من خلالها  تقديم العديد من الإرشادات والتوجيهات الفنية الخاصة بكيفية التعامل مع أمراض التربة وأمراض النبات والقضاء عليها، كيفية الوقاية من الآفات الزراعية التي تكبد المزارعين خسائر فادحة .
 

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