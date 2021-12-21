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رئيس سلطة المياه يجتمع بالفائزين بمسابقة الوظائف الاشرافية

21 كانون أول / ديسمبر 2021 11:29

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غزة-الرأي

اجتمع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالمدراء الفائزون بمسابقة الوظائف الاشرافية التي أعلن عنها ديوان الموظفين مسبقا.
وقد أعلن المكتب الاعلامي الحكومي مطلع الاسبوع الحالي عن الفائزين وقد فاز كلا من م.خالد أبو غالي بمنصب مدير دائرة التوعية، وم.فادي نصار مدير دائرة التفتيش، وم.أحمد المناعمة مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي، وأ.عطية البرش مدير دائرة المختبر والمقاييس.
حيث أطلع د.يوسف ابراهيم المدراء الجدد على سياسة العمل ضمن قاعدة التدرج وصولا لتحقيق الهدف العام، بالإضافة الى تطلعه بتحقيق انجازات نوعية على صعيد سلطة المياه وجودة البيئة بالاضافة الى تأكيده على البدء من حيث ما انتهى الآخرون لتحقيق مزيد من الانجازات.
وشكر د.يوسف ابراهيم المدراء الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد على حمل أمانتهم باعتبرها تكليف وليس تشريف.
 

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