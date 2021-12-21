بلدية عبسان الكبيرة توقع اتفاقية تمويل مشروع مصادر بديلة للطاقة

غزة-الرأي

وقع رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة اتفاقية تمويل مشروع مصادر بديلة للطاقة مستدامة ومتجددة في المباني العامة والمباني السكنية في عبسان الكبيرة جاء ذلك خلال زيارة رئيس البلدية الى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح أبو ظريفة بان هذا المشروع يأتي ضمن برنامج مناخ للمدن Climate for Cities(C4C) لتنفيذ للمشروعات الملموسة المدرجة في خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ (SECAPs) التي أعدتها سابقا البلديات المنضوية ضمن مشروع كليما ميد الممول من الاتحاد الأوروبي وبأشراف وزارة الحكم المحلي.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية البشرية المستدامة من خلال تعزيز الانتقال نحو مدن أكثر اخضرارًا واستدامة ومقاومة للمناخ في الجوار الجنوبي، امتثالا للالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب اتفاقية باريس، والاستفادة المثلى من أدوات تمويل المناخ.

وأوضح أبو ظريفة ان الهدف العام لهذا المشروع هو تطوير استخدام الطاقة المتجددة في المباني العامة (مثل مرافق المياه والمدارس والعيادات وما إلى ذلك)، وبعض المباني السكنية في المناطق المهمشة وتعزيز السلوكيات الموفرة للطاقة أثناء تزويد عبسان الكبيرة بالكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري باستخدام إمكانات الطاقة الشمسية الطبيعية.

من جانبه اكد د. احمد أبو إسماعيل مدير التنمية والاستثمار بان مدة المشروع 48 شهر بقيمة اجمالية 5 مليون يورو يساهم الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليون يورو وستقوم البلدية من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص وهي شركة حياة غزة لتمويل مبلغ 2.5 مليون يورو كمشاركة بالاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات و يأتي المشروع بالشراكة مع مركز الأبحاث والمشاريع بالجامعة الإسلامية ومركز أبحاث الطاقة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وجمعية جريس الفرنسية وشركة حياة غزة.

وأضاف أبو إسماعيل بانه سيتم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجا وات لتوليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن هذه الألواح الشمسية وتغذيتها في شبكة الكهرباء بحيث تغطي ما بين 50٪ و 75٪ من استهلاك الطاقة للمباني السكنية للفئات المهمشة والمباني العامة وإنارة الشوارع. من خلال ذلك، ستصبح إضاءة الطرق العامة أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، ستعمل هذه الإجراءات على إظهار الإمكانات والجدوى لتطوير استخدام موارد الطاقة المتجددة بين المواطنين وتطوير حملة توعية عامة، هذا متاح لسكان عبسان الكبيرة وكذلك للبلديات الأخرى في هذه المنطقة، والتي يمكن أن تكون عبسان الكبيرة بمثابة مشروع مثالي.

كذلك سيتم إنشاء مولد توربينات الرياح في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات لأغراض علمية وتعليمية، يهدف هذا النشاط إلى زيادة وعي الطالبات بالعلوم والتكنولوجيا ومن ثم الاهتمام بالتعليم العالي (العلمي والتكنولوجي). كذلك تركيب أربع مطبات سرعة لتوليد الطاقة الكهربائية في الشوارع المؤدية الى المدارس وبالتالي زيادة السلامة في حركة المرور خاصة للطالبات.

كما يشتمل المشروع على أنشطة لزيادة الوعي وبناء القدرات للطواقم العاملة في المجال وعمل مؤتمرات علمية في مجال المدن الذكية والمدن المستدامة.

