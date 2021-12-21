تمريض الهلال الإماراتي تحتفل بتكريم طاقم تمريض العمليات

غزة-الرأي

أقامت دائرة التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي حفل تكريم لطاقم تمريض قسم العمليات بمشاركة مدير المستشفى د.محمد الهمص و والمدير الطبي د. حيدر ابو سنيمة والمدير المالي والإداري أ.سامي ابو هويشل و ممثلين عن الدوائر التمريضية والطبية والإدارية .

بدورها، افتتحت مديرة التمريض أ. ضياء أبو كويك اللقاء بكلمة شكر لطاقم التمريض في قسم العمليات على جهودهم المقدرة في القسم وعلى عطاؤهم وأدائهم المتميز والتزامهم بقوانين العمل، منوهة على أن هذه النماذج المشرقة من الكادر تحسن الخدمة الموجودة بما ينعكس على رضا المريضات، شاكره حكيمة القسم ختام سليم على متابعتها تشجيع الطاقم وعلى اللفتة الرائع.



وفي كلمة د.الهمص شكر الكوادر التمريضية على أدائهم المتميز و على روح الاخوة والانتماء الموجودة بين الطاقم التمريضي وأشاد بدور رئيس القسم الداعم لهذه اللفتة لما لها من أثر إيجابي في تحفيزهم وتطوير إمكانياتهم .

