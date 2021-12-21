مدرسة زينب الريس بالوسطى تنظم ورشة عمل بعنوان "كيف تحسن إملائك"

الوسطى- الرأي

عقدت مدرسة زينب الريس الأساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل بعنوان "كيف تحسن إملائك" ضمن مبحث اللغة العربية لطالبات الصف الثامن، وتناولت خلال الورشة بعضًا من الأخطاء الإملائية الشائعة، ضمن أسبوع اللغة العربية، بحضور مديرة المدرسة أوئام الشيخ عيد ونائب المديرة رغدة حلس، وتنفيذ معلمة اللغة العربية شيرين الشوربجي.

وشكرت مديرة المدرسة المعلمة الشوربجي على تنفيذ هذه الورشة الهامة، وتحدثت عن أهمية ورش العمل والدروس التوضيحية في تبادل الخبرات التربوية والارتقاء بمستوى الطلبة، إضافة إلى شرح وتبسيط المنهاج خاصة في اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ولتلافي الأخطاء الإملائية الشائعة التي يقع بها بعض الطلبة.

وأكدت الشوربجي على أهمية هذه الورشة في تحسين المهارات الإملائية للطالبات، وتطوير قدرتهم على الكتابة بدون أخطاء إملائية خاصة الأخطاء الإملائية الشائعة.

وقدمت المعلمة الورشة بطريقة احترافية ومبسطة وتطرقت إلى أهم الأخطاء الشائعة في اللغة العربية وطريقة الكتابة الصحيحة لها.

وفي الختام عقدت مسابقة كتابية بين الطالبات مما أضفى جوًا من المرح والمنافسة بين الطالبات.