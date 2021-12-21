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البدء بمشروع صيانة الأرصفة بدير البلح

21 كانون أول / ديسمبر 2021 12:39

الوسطى- الرأي

شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بأعمال مشروع صيانة الأرصفة بدير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة- النافذة السادسة - دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة كورونا.

وأوضح رئيس قسم الصيانة هاني بن سعيد، أنه تم توزيع العمال البالغ عددهم 44 لتنفيذ أعمال صيانة بلاط الأرصفة في المدينة حيث تم البدء بصيانة بلاط الأرصفة في شارع الشهداء، شارع المرزعة.

وأضاف: سيستمر العمل خلال الأيام القادمة لتنفيذ أعمال الصيانة في العديد من شوارع المدينة.

ولفت أن الطواقم الفنية تقوم بشكل مستمر بأعمال الصيانة وفق الإمكانات المتاحة لتحسين وضع الشوارع، مشيراً إلى جهود البلدية في الحصول على المشاريع التنموية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

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