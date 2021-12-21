مديرية التربية والتعليم غرب غزة تكرم أ.براء أسعد

غزة-الرأي



كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة أ.براء أسعد من مدرسة لولوه عبد الوهاب القطامي للبنين لتواصله المثمر والبناء مع علماء خارج فلسطين، في القطب المتجمد الجنوبي، وتعتبر هذه السابقة هي فريدة من نوعها من خلال معلمي مدارس مديرية تعليم غرب غزة.

وشارك في التكريم د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم يرافقه وفد رفيع المستوى من رؤساء الأقسام في المديرية.

وأكد د.أبوعلي؛ أن تكريم أ.براء جاء كلمسة وفاء من المديرية لدوره البارز وجهوده الطيبة في خدمة التربية والتعليم بعد تواصله واتصاله بأحد علماء العالم المتواجد في القطب المتجمد الجنوبي د.أحمد سليمان مصري الجنسية وكذلك عرفاناً من المديرية بجهوده للارتقاء بواقع التعليم والتواصل مع العلماء.

هذا وقد قدم د.أبوعلي رسالة شكر للباحث المصري د.أحمد سليمان لرفعه علم فلسطين في القطب المتجمد الجنوبي ولأول مرة في التاريخ، وكذلك لمشاركته عن بُعد في حصة دراسية للطلاب كانت قد عقدت مؤخراً داخل مدرسة لولوة القطامي.

ومن جانبه شكر أ.براء أسعد؛ مديرية التربية والتعليم غرب غزة على هذه اللفتة الكريمة وتقديرها للمعلمين، معرباً عن سعادته الكبيرة من استمرار مديرية غرب غزة بالاهتمام بالمسيرة التعليمية بكافة مكوناتها والتي تسعى دوماً إلى الأفضل، مشيراً إلى أن التواصل مع العلماء يعطينا دفع للأمام في المسيرة التعليمية، حيث تعمل على ربط الشخصيات العلمية مع طلابنا ورفع الهمم وتشجيع الطلاب نحو العلم.

وأكد أ.براء أن العالم المصري رفع العلمين الفلسطيني إلى جانب المصري ليبين ليبين مدى اللحمة والتكاتف بين البلدين.

بدوره رحب مدير المدرسة د.محمد شحيبر بوفد المديرية، مؤكداً أن مدرسته قدمت العديد من المبادرات التربوية ولازالت تقدم لاسيما التواصل مع العلماء خارج فلسطين، مستعرضاً أهم الإنجازات التي قامت بها المدرسة مؤخراً.

وقدم مدير التربية والتعليم درع الشكر والتقدير للمعلم براء أسعد لتواصله البنّاء والمثمر مع العلماء ولرفد المسيرة التعليمية بالمعارف والخبرات والتجارب.

